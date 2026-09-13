Finto maresciallo entra in casa di un anziano e fugge con soldi e gioielli

Un anziano di 89 anni è stato vittima di una truffa l’altra mattina a Strona, centro del Biellese orientale. Secondo la prima ricostruzione, uno sconosciuto lo ha contattato telefonicamente presentandosi come un maresciallo dei carabinieri e riuscendo a conquistare la sua fiducia.

Durante la telefonata il truffatore ha parlato di alcuni controlli che avrebbe dovuto effettuare su oggetti preziosi collegati a un presunto furto. Un pretesto utilizzato per convincere l’89enne della necessità di mostrare quanto custodiva nella propria abitazione.

La visita a casa e la consegna dei preziosi

Dopo il contatto telefonico, un uomo si è presentato direttamente a casa dell’anziano. Facendo leva sulla storia raccontata poco prima, è riuscito a farsi consegnare più di 100 euro in contanti e diversi monili in oro.

Una volta ottenuti soldi e preziosi, lo sconosciuto si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Solo successivamente è emerso il raggiro ai danni dell’89enne, basato ancora una volta sull’utilizzo di una falsa qualifica istituzionale per rendere credibile la richiesta.

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Il figlio presenta denuncia ai carabinieri

A rivolgersi ai carabinieri è stato il figlio dell’anziano. L’uomo si è recato in caserma e ha raccontato quanto accaduto, consentendo così di avviare gli accertamenti sul nuovo episodio registrato nel Biellese.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la truffa e raccogliere elementi utili a identificare il responsabile. Le indagini dovranno inoltre chiarire ogni passaggio, dal primo contatto telefonico fino alla fuga con il denaro e i gioielli.

Foto d’archivio

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