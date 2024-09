Panetteria infestata da blatte: il titolare patteggia in tribunale. È accaduto a Verbania.

Panetteria infestata da blatte: il caso

Ha patteggiato in tribunale a Verbania, competente per territorio, la pena di due mesi e 10 giorni, la titolare di una panetteria del lago Maggiore, a cavallo tra Vco e Novarese, dove i carabinieri avevano trovato delle blatte. Il figlio, anch’esso coinvolto nella vicenda, chiederà invece la messa alla prova (Map) e i lavori socialmente utili.

Rispondevano di commercio di prodotti nocivi.

Cosa era accaduto

Il fatto risale all’anno scorso. Nel mese di aprile i militari del Nucleo antisofisticazione di Torino erano entrati nel negozio trovandolo infestato dalle blatte. Gli insetti, che forse erano entrati nel laboratorio a seguito dei lavori di ristrutturazione di un immobile confinante, si trovavano un po’ dappertutto, anche nelle farine e negli impasti, tant’è che erano stati sequestrate tre tonnellate di prodotti finiti e semilavorati. L’attività aveva dovuto chiudere ed era stata posta sotto sequestro. Poi ha cambiato gestione.

Nel corso dell’udienza della scorsa settimana il giudice ha aggiornato il procedimento per scindere i fascicoli e procedere con patteggiamento e messa alla prova.

Foto archivio

