Parapendista disperso sui monti del Verbano: ricerche in corso

Parapendista disperso sui monti del Verbano

Un parapendista ticinese è scomparso nell’alta val Bognanco (Ossola) da ieri sera, sabato 25 luglio. A lanciare l’allarme sarebbe stato proprio l’amico con cui lo scomparso stava effettuando un volo di cross. Le tracce del parapendista si sono perse nella zona della cima d’Azoglio, dove il segnalatore GPS ha lasciato l’ultima traccia.

Ricerche ancora in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e un elicottero della Rega, che nella notte ha sorvolato l’area sul fronte italiano. Questa mattina sono riprese le ricerche: un equipaggio della Guardia aerea di soccorso si è alzato in volo per continuare le ricerche in territorio svizzero.

