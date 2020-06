Passeggia sul marciapiede ed è travolta… da una canoa. Singolare episodio, una donna ha riportato traumi di lieve entità.

Passeggia sul marciapiede ed è investita… da una canoa

L’altra mattina una donna è stata investita mentre camminava sul marciapiede in via Cascinette a Ivrea. Incredibilmente, è stata travolta da una canoa. Tale canoa era ancorata sul rimorchio di un furgone, e per cause in corso di accertamento si è staccata cadendo sull’asfalto e colpendo la donna, una 48enne di Ivrea, che è caduta sbattendo la testa a terra. Lo riporta Prima il Canavese.

LEGGI ANCHE: Ghemme donna investita: momenti di paura in centro

I soccorsi

Subito soccorsa dall’autista del furgone la donna è stata stabilizzata dal personale del 118 che l’ha poi trasportata al pronto soccorso di Ivrea per le cure del caso. Sul posto per i rilievi gli agenti della municipale di Ivrea.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE