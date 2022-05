Paura a Grignasco: donna e cagnolino aggrediti da un pitbull

Grosso spavento l’altro giorno in strada a Grignasco. Pitbull aggredisce una donna: cane recuperato e portato in un canile.

Donna e cagnolino aggrediti da un pitbull

Tanto spavento l’altro giorno per una grignaschese. Mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane, ha incontrato un pitbull che si è avventato prima contro l’altro animale e poi contro la donna stessa. La vicenda si è conclusa con l’intervento degli organi competenti.

A illustrare i dettagli della vicenda è stata la sindaca Katia Bui che ha chiarito la situazione anche utilizzando i social network: «Il cane è stato recuperato e portato al canile perché la persona che si riteneva essere il proprietario non era raggiungibile – spiega -. L’Asl è già intervenuta la volta precedente e interverrà nuovamente. Sanzioni a parte è evidente che serva un supporto per la gestione del cane che auspico venga richiesto, tenuto conto che il proprietario che si è avuto modo di individuare grazie alla lettura del microchip. A quanto risulta a me e ai vigili non si è ancora messo in contatto per avere informazioni sul cane. Sono stata per circa un’ora con la signora che fortunatamente non è stata morsa ma il cane ha prima aggredito il suo cane e poi è saltato addosso sulla schiena alla signora causando conseguenze oltre a notevole spavento. Una volta entrata in casa il pitbull si è buttato ripetutamente addosso alla porta. È evidente che sia un cane pericoloso. In sostanza se fa piacere avere il cane è fondamentale occuparsene e saperlo gestire se si hanno difficoltà piuttosto che mettere in pericolo altre persone ed animali è il caso di farsi aiutare».

