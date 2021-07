Paura in volo, Airubus decollato da Caselle costretto ad atterraggio a causa dei danni della grandine. Solo qualche giorno fa un episodio simile su un Boeing decollato da Malpensa che ha fatto dietrofront sul lago d’Orta.

Attimi di paura ieri sera sull’Airbus 320 Volotea in livrea Aigle Azur in volo tra Torino ed Alghero. Il velivolo subito dopo il decollo delle 20.05 dall’aeroporto Sandro Pertini di Caselle è stato bersagliato dalla grandine che ha causato diversi danni.

Atterraggio a Verona

Il pilota, vista la situazione di pericolo ha deciso di non proseguire per la Sardegna e di cambiare rotta verso l’aeroporto di Verona, base tecnica di Volotea, per non correre rischi maggiori.

Danni al velivolo

In volo i passeggeri hanno ben sentito la grandine che si stava abbattendo sull’airbus ma al loro arrivo allo scalo veneto erano tutti in buone condizioni di salute. L’immagine, diffusa da FlyTorino, ben evidenzia i danni subiti dall’aereo a causa dei grossi “chicchi” di grandine piovuti dal cielo.