Pensionato muore schiacciato dal trattore. L’uomo stava spostando alcuni rami quando il mezzo si è ribaltato.

Ennesima tragedia sul lavoro quella che è accaduta l’altro giorno in Piemonte, sulla collina di Bagnolo, nel Cuneese. Un uomo di 86 anni era impegnato con il suo mezzo agricolo in frazione Olmetto, come aveva fatto tante altre volte, quando è accaduto un incidente. Come riporta Prima Cuneo, mentre stava spostando alcune ramaglie il trattore si è inclinato sul fianco, capovolgendosi e schiacciando il conducente.

I soccorsi sono stati vani

Purtroppo, nonostante i soccorritori del 118 siano giunti sul posto il prima possibile, per l’anziano agricoltore non c’era già più nulla da fare. Sulla scena dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri indagano sulla dinamica.

