Perde il controllo del camion e abbatte una recinzione. Traffico bloccato nella zona di Cossato.

Camion fuori strada in via per Castelletto. E’ successo ieri pomeriggio a Cossato, dove un autista ha perso il controllo del mezzo pesante ed è uscito dalla carreggiata, abbattendo una recinzione e finendo la propria corsa girandosi di traverso. Inevitabile il blocco del traffico in attesa che il camion venisse rimosso. Sul posto gli agenti della polizia locale.

Foto d’archivio