Picchiata e segregata denuncia il marito: il caso in bassa Valsesia. Sono stati anni di terrore quelli vissuti da una donna abitante in un paese della bassa Valsesia a fianco del compagno che ora è finito sul banco degli imputati per maltrattamenti in famiglia.

Picchiata e segregata denuncia il marito: un incubo

Quando ha denunciato tutto ai carabinieri è stata accolta in una casa protetta perchè non aveva la possibilità di avere un altro alloggio. Lì ha potuto ripartire, ma lui non ha mollato la presa.

Ora si è alla fase processuale, l’imputato è un uomo su cui c’è ancora l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, proprio per non farlo avvicinare all’ex compagna.

Il processo è partito

Nei giorni scorsi il processo a carico dell’imputato è partito. I carabinieri erano intervenuti in un Comune della bassa Valsesia in seguito a una lite in famiglia in casa. La donna a quel punto aveva parlato, aveva raccontato di un clima di segregazione e violenze fatto di minacce, percosse, ingiurie. «Volevo lasciarlo – ha spiegato -, ma lui prendeva il coltello e mi urlava di stare zitta».

Secondo la vittima però il compagno l’avrebbe ancora contattata tramite un numero di cellulare anonimo. Una voce maschile le consigliava di ritirare la denuncia.

