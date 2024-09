Anziani condannati per violenza sessuale su minore. In accordo con i genitori della tredicenne pagavano piccole somme di denaro per avere rapporti con lei.

Anziani condannati per violenza sessuale su minore

Due anziani vercellesi, di 69 e 70 anni, hanno ricevuto la sentenza definitiva di condanna per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile. La condanna è arrivata dopo mesi di indagini, anche se si trovavano già agli arresti domiciliari per gli abusi compiuti contro la ragazzina di appena 13 anni.

LEGGI ANCHE: «Sei la mia piccola pornostar». Prof di religione condannato per violenza sessuale

L’inizio delle ricerche

Le ricerche sono iniziate tre anni fa, nel 2021, quando, dopo diverse segnalazioni dei servizi sociali di Vercelli, gli investigatori della squadra mobile erano stati mandati a indagare su una famiglia di nomadi stranieri, che comprendeva quattro figli minorenni a carico, e la quale, secondo le indicazioni, versava in un grave stato di degrado morale e materiale.

La situazione più delicata era da subito risultata essere quella della figlia più piccola, la quale all’epoca aveva da poco raggiunto i 13 anni, e che da mesi aveva smesso di andare a scuola. I genitori avrebbero cercato di giustificare l’assenza dicendo che fosse gravemente malata, ma si era capito che qualcosa non quadrava, e serviva indagare a fondo la faccenda.

La richiesta d’aiuto

Dalle prime indagini, era poi emerso un compito in classe che la ragazzina aveva svolto, e nella quale si poteva intravedere una celata richiesta di aiuto, sia per le condizioni di vita nelle quali si trovava a vivere la famiglia, che le frequentazioni di persone estranee che questa le avrebbe imposto.

Nonostante la tematica non fosse totalmente chiara, la squadra mobile di Vercelli, su indicazione della procura, ha da subito cercato di far luce a questo messaggio confuso, iniziando una lunga e complessa attività investigativa.

Indagini e arresto

Per prima cosa, si è deciso di piazzare delle telecamere sulla strada che dava sulla porta della casa nella quale viveva e di compiere intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione. Grazie a questi strumenti è quindi man mano emerso un quadro sempre più raccapricciante. I genitori della ragazzina, infatti, la obbligavano ad intrattenere rapporti sessuali con i due anziani in questione, ricevendo in cambio da essi delle piccole somme di denaro.

Non appena si è reso chiaro lo scenario completo nella quale la minore era costretta vivere, è stata subito posta sotto protezione, e i due sono stati arrestati e confinati ai domiciliari. Dopo il verdetto definitivo della corte suprema di cassazione, e dichiarato inammissibile ogni ricorso presentato dai due imputati, li ha condannati a 5 anni e 6 mesi. Dovranno quindi ora scontare la propria pena nel carcere di Vercelli.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook