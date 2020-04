Pranzo in famiglia a Pasqua, multa in valle di Mosso

Pranzo in famiglia a Pasqua e scatta la multa in valle di Mosso.

Pranzo in famiglia

Nell’ambito dei controlli sotto il periodo di Pasqua per far rispettare il Dpcm della Presidenza del consiglio dei ministri i carabinieri hanno multato una famiglia in Valle di Mosso. Si erano ritrovati tutti insieme per un pranzo in compagnia andando contro quelle che erano le disposizioni. Nel Biellese sono state circa 25 le sanzioni amministrative, oltre 200 persone controllate e 50 servizi svolti. Tanti i controlli in tutto il Piemonte e c’è chi ha provato ad andare anche dall’amante.

