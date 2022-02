Processo Veneto Banca: l’accusa è di truffa e associazione a deliquere.

E’ ripartito a Treviso il processo agli ex Veneto Banca per le obbligazioni prive di valore vendute ai cienti. Sono 41 gli imputati, 42 invece le parti civili. Oltre ai vertici della banca alla sbarra ci sono anche impiegati che avevano venduto azioni valutate sino a 40 euro e azzerate con la liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di credito. Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Pur sapendo che la banca era in difficoltà economica e il valore delle azioni sovrastimato organizzarono un piano per un robusto aumento di capitale a danno di ignari clienti, che poi hanno perso il loro denaro. Ben 2.306 clienti per un valore di 122 milioni di euro si trovarono azioni che valevano zero.