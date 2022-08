Prosegue la strage dei gatti: un’altra micia uccisa

Prosegue la strage dei gatti in una colonia di Vercelli: i volontari hanno trovato una micia in gravi condizioni. L’animale purtroppo non ce l’ha fatta.

Prosegue la strage dei gatti

Atti crudeli e inumani: diversi gatti sembrano essere stati avvelenati, un cucciolo è stato ucciso con un proiettile. È uno scenario davvero triste quello che stanno vedendo, loro malgrado, i volontari di “Baffi e code” in zona Cappuccini a Vercelli, dove seguono una colonia felina. Già qualche giorno fa l’organizzazione, che da anni si prende cura di mici in difficoltà, ha chiesto aiuto per fermare l’autore (o gli autori) di questi gesti inqualificabili.

Un altro caso

Recentemente un’altra gatta è deceduta: i volontari l’hanno trovata e fatta curare, ma purtroppo non si è salvata. «Anche lei se ne è andata! – scrivono – Una bellissima gatta della colonia presa di mira da uno o più infami, non si lasciava mai avvicinare, qui invece quando è stata trovata e portata d’urgenza per essere ricoverata. Anche per lei prevista l’autopsia. Buon ponte tesoro bello, sperando davvero che si vada in un mondo migliore».

L’indignazione

Sono tantissimi, sul web, i commenti di persone indignate per le crudeltà perpetrate ai danni dei gatti della colonia. Si ricorda ancora una volta che l’abbandono, il maltrattamento e l’uccisione di animali sono reati a tutti gli effetti, per cui la legge commina pene fino a due anni di reclusione. Leggi specifiche tutelano poi le colonie feline.