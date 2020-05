Quarona si incendia contatore del gas. Intervento dei vigili del fuoco in corso Rolandi per scongiurare conseguenze più gravi.

Quarona si incendia contatore del gas

Va a fuoco un contatore del gas. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, nel cortile di un’abitazione di corso Rolandi a Quarona. L’incendio si è sviluppato a seguito della rottura di un tubo. L’incidente fortunatamente non ha coinvolto persone. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto, per le riparazioni del caso, il tecnico della rete gas cittadina. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza della tubazione danneggiata e per delimitare la zona. Da ricordare che sempre a Quarona una fuga di gas si era verificata già nel mese di febbraio.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE