Raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora | VIDEO

Raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora. Ieri sera mezz’ora da incubo in Valsesia e dintorni. Segnalati alcuni danni.

Per i meteorologi potrebbe essersi trattato di un cosiddetto “downburst”, un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. E grande quantità di fulmini. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre, in alcune aree di Valsesia e dintorni, sia in montagna come nel fondovalle. Qui un video realizzato a Varallo e postato dal Centro Meteo Piemonte (che parla di raffiche fino a 100 chilometri orari) che testimonia bene la situazione.

Danni lungo le strade

Per ora si segnalano danni soprattutto lungo le strade, con alberi e rami caduti sulla carreggiata in varie zone. Al lavoro i vigili del fuoco e altri operatori.

L’evoluzione del meteo

Il fronte di maltempo andrà ad esaurirsi nelle prime ore di oggi, e in alcune zone tornerà il sole. Possibili rannuvolamenti nel pomeriggio, che però non dovrebbero dar luogo a nuove precipitazioni. Intanto anche le temperature si sino abbassate in modo deciso: in questi giorni oscillano da un minimo di 15 a un massimo di 25 gradi centigradi.