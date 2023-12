Rapina a mano armata in tabaccheria: paura nel Vercellese. Il malvivente ha tirato fuori la pistola e si è fatto consegnare i soldi.

Rapina a mano armata in tabaccheria: paura nel Vercellese

Assalto di un rapinatore solitario a una tabaccheria-edicola di Santhià. L’altra sera, appena prima della chiusura, nella tabaccheria Zanella è entrata una persona con cappello e sciarpa, ed è andata dritta verso il bancone dove c’era la mamma della titolare. L’uomo ha tirato fuori la pistola e si è fatto consegnare l’incasso. Poi ha preso la borsa della donna impaurita e si è dato alla fuga.

Tutta la scena è durata pochi minuti, non c’era nessuno in quel momento all’interno del negozio.

Una sola parola: “soldi”

Dietro al banco c’era una donna di 72 anni, mamma della titolare. E’ stata lei a vedersi puntare la pistola contro. il rapinatore si era camuffato, ha pronunciato solo più volte la parola “soldi” senza far trasparire alcuna inflessione.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Santhià che subito dopo il fatto avevano avviato i controlli a tappeto.

Foto d’archivio