Ritorna al supermercato per comprare un prodotto dimenticato: viene investito e ucciso

Era uscito dal Carrefour di viale Giulio Cesare a Novara e aveva raggiunto la moglie che lo aspettava in auto. Prima di salire però si è ricordato di un prodotto che doveva acquistare, e che invece aveva dimenticato. Attraverso quindi il viale: ma proprio in quel momento transita un suv Bmw che lo prende in pieno, facendolo volare metri più avanti prima di accasciarsi sull’asfalto.

E’ morto così, sabato pomeriggio, il 51enne Ndricim Binjaku, di origini albanese ma da tempo residente in Italia. Era sposato ed era padre di tre figli.

L’aggressione all’investitore

Sul posto sono accorsi i soccorritori, le forze dell’ordine e anche alcuni familiari della vittima. Uno dei quali, disperato, ha anche tentato di aggredire l’investitore, prendendo a pugni il suv.

Anche per evitare guai, il conducente è stato portato all’ospedale Maggiore. Dove è risultato positivo al test alcolimetrico. Si è poi scoperto che aveva riottenuto la patente da pochi giorni, dopo una sospensione comminata proprio per guida in stato di ebbrezza.

Foto d’archivio