Ruba da Zara, si scontra con l’addetto alla sicurezza e viene arrestato.

Intervento ieri pomeriggio della Polizia di Stato a Novara. Intorno alle 14.50 è stato tratto in arresto un soggetto di nazionalità sudanese per rapina impropria presso l’esercizio commerciale “ZARA”. Dopo aver danneggiato la placca antitaccheggio apposta su un articolo in vendita e direttosi verso l’uscita del negozio, il reo ha avuto una colluttazione con l’addetto che gli impediva la fuga.

