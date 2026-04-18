Schianto tra auto e moto: muore 23enne, inutili i soccorsi. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero al Cto di Torino.

Schianto tra auto e moto: muore 23enne, inutili i soccorsi

Non ce l’ha fatta un giovane motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Bricherasio, nel Torinese. La vittima è Alex Santangelo, 23 anni, originario di Pinerolo e residente a Bibiana.

Il ragazzo è deceduto nella tarda serata all’ospedale Cto di Torino, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero in condizioni disperate. Fin dai primi momenti successivi allo schianto, i sanitari avevano parlato di un quadro clinico gravissimo a causa dei traumi riportati.

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L’impatto lungo la provinciale

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 161, nei pressi del centro Calor Olicarb, poco dopo le 18. A scontrarsi sono stati una Ford Fiesta, guidata da una donna di 86 anni rimasta illesa, e la moto su cui viaggiava il giovane, una Kawasaki Ninja ZX-6R.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso regionale, che hanno stabilizzato il motociclista prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i carabinieri della stazione di Torre Pellice, insieme ai militari della Compagnia di Pinerolo, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Forse l’auto ha tagliato la strada alla moto

Secondo una prima ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto avrebbe effettuato una manovra di svolta per entrare in un’area di servizio, finendo per intercettare la traiettoria della moto che procedeva in senso opposto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane centauro.

La notizia della morte di Alex Santangelo ha profondamente colpito le comunità del Pinerolese, dove il ragazzo era conosciuto. Resta ora affidato agli accertamenti delle forze dell’ordine il compito di chiarire con precisione le responsabilità e le circostanze dell’incidente.

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