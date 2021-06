Scivola per 100 metri sulla neve e si ferma a un passo dal precipizio. Tragedia evitata di un soffio in val Formazza.

Ancora pochi metri e sarebbe finito nel baratro. Vengono alla luce in queste ore i dettagli sull’incidente accaduto l’altro giorno a un escursionista caduto in val Formazza. L’uomo stava transitando lungo il tracciato che dal Passo del Gries porta al Piano dei Camosci, quando è scivolato lungo un canalone ancora innevato.

Fermo davanti al baratro

L’uomo per fortuna ha terminato la propria caduta dopo un centinaio di metri, a pochi passi da punto in cui il canalone si interrompe e sfocia in un precipizio. L’uomo è stato poi recuperato con l’elisoccorso e portato all’ospedale di Novara.

