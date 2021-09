“Se muoio è stata mia moglie”. E la mattina dopo lo trovano cadavere. Inquietante messaggio sul telefonino alla propria amante da parte di un 50enne già ammalato. L’omicidio è per ora solo un’ipotesi.

Un giallo da manuale, di quelli alla Edgar Wallace, con la vittima scoperta in casa propria e che potrebbe essere stata uccisa, ma anche deceduta per cause naturali. E con il dettaglio (inquietante peraltro) di un messaggino spedito la sera prima: “Se domani mi trovano morto è stata mia moglie”. C’è di tutto e di più per infarcire questa storia di cronaca nera che sconfina nella giudiziaria passando per la rosa.

Sì perché a margine (ma non si sa poi quanto) della vicenda c’è anche una storia di corna. Il deceduto, infatti, ha spedito il messaggino alla propria amante la sera prima di lasciare questo mondo. Lui ha 50 anni, molti problemi di salute alle spalle con anche un’operazione molto invasiva alla gola. Lo riporta Prima Torino.

Salma da estumulare

L’uomo è morto nella notte e la principale sospettata, seppur dopo cinque mesi dal decesso, è la moglie. La donna, di cui non vengono rese note le generalità, è disoccupata e si dichiara innocente: “Mio marito è morto nella notte, io stessa ho dato l’allarme. Non c’entro niente”. Ma la Procura di Torino, nella persona del Pubblico ministero Paolo Cappelli, vuole vederci chiaro. Ed è stata disposta l’autopsia sulla salma (da estumulare quindi).

Quadro clinico difficile

La donna è difesa dall’avvocato Alberto De Sanctis che preferisce non rilasciare dichiarazioni. Di sicuro, comunque, il quadro clinico di Ettore T. era abbastanza compromesso: non deglutiva più e si nutriva attraverso una cannula inserita per bypassare la faringe. Era comunque autonomo e deambulava da solo. Nonostante i guai fisici e le complicazioni mediche, però, era riuscito lo stesso a farsi un’amante (non in Piemonte). Proprio la scoperta della relazione extraconiugale avrebbe causato frequenti litigi fra i due, culminati probabilmente con qualche insulto o minaccia di troppo.

