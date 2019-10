Sedicenne muore schiantandosi con la moto lungo la ferrovia

Sedicenne muore schiantandosi con la moto. Nuova tragedia della strada in Piemonte: il ragazzo si è scontrato violentemente contro una barriera in cemento a lato della linea ferrata.

Sedicenne muore schiantandosi con la moto

La strada sterrata che costeggia i binari della ferrovia la percorreva quasi tutti i giorni con la sua moto. Ma oggi, domenica 6 ottobre, qualcosa è andato storto: ha sbandato, è finito nel campo sottostante e si è schiantato contro una barriera di cemento. E’ morto così Alberto Proto, 16enne residente nell’Alessandrino. Come riporta giornaledialessandria.it, la tragedia è avvenuta in località Felizzano. Nulla da fare per gli operatori del 118 intervenuti sul posto con i carabinieri.

Foto d’archivio