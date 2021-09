Strage Mottarone, l’11 ottobre si rimuove la cabina.

Strage Mottarone, la decisione

Si terrà il prossimo 11 ottobre la rimozione della cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio. L’unico superstite delle 15 persone a borgo è il piccolo Eitan.

A occuparsi della rimozione saranno i vigili del fuoco. E’ quanto deciso nell’udienza in tribunale di ieri. Per permettere di portare via la cabina precipitata bisognerà nel frattempo procedere al taglio di almeno 80 piante del bosco del Mottarone.