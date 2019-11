Tedesco muore d’infarto tagliando la legna a Pralungo.

La vittima è un59enne di origine tedesca, Jurgen Schmid, è morto colpito da un infarto mentre stava facendo legna. Da qualche anno viveva nel Biellese, aveva scelto la zona di Pralungo per vivere. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, per lui non c’era più nulla da fare.