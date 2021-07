Telecomando non funziona: madre e figlio prigionieri nell’auto. Episodio singolare, per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Telecomando non funziona: madre e figlio prigionieri nell’auto

Quando ha cercato di aprire le portiere della sua auto, si è accorto che il meccanismo era bloccato. Dentro la vettura c’erano la moglie e il loro figlioletto, rimasti prigionieri della vettura. E’ accaduto qualche giorno fa a Biella. Sia il padrone della vettura dall’esterno che la donna dall’interno le hanno provate tutte, ma non c’è stato verso di sbloccare nessuna porta, e nemmeno abbassare i finestrini. Colpa di una disfunzione del telecomando, come poi si è scoperto.

Non è rimasto altro da fare che chiamare i vigili del fuoco: i quali hanno rimesso in libertà i due malcapitati. Sul posto anche gli operatori del 118, nel caso qualcuno fosse colto da malore.

Foto d’archivio