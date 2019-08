Temporale fa volare tetti e alberi tra Gozzano e Cusio. Danni ingenti dopo l’ondata di maltempo di oggi pomeriggio.

Il maltempo ha fatto danni nell’alto Novarese. Il temporale che si è abbattuto su tutta la zona nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 agosto, ha fatto volare tetti e alberi soprattutto tra Gozzano e il Cusio. Come riporta novaranetweek.it, le violente piogge e il forte vento hanno fatto crollare una tettoia all’oratorio Don Bertoli di via Gentile a Gozzano, che assieme al crollo di un grosso albero secolare in via Parona (strada che è stata anche chiusa al traffico) ha costituito una delle situazioni peggiori. Diversi però sono stati i danni che sono ancora in fase di quantificazione, sopratutto nel centro storico.

Le tegole volate in strada

Molte tegole dei tetti nel centro storico del comune di Gozzano sono cascate in strada, danneggiando le auto in sosta, e numerose sono state anche le strade allagate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgomanero e di Romagnano Sesia, oltre alla polizia locale di Gozzano.