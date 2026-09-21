Tenta di scavalcare il ponte: salvato dal 118. Tragedia sfiorata sul ponte della tangenziale di Biella l’altro giorno.

Tenta di scavalcare il ponte

Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe lasciato la sua auto poco prima dell’infrastruttura che collega Chiavazza a Biella. In un secondo momento avrebbe raggiunto a piedi il guardrail e avrebbe iniziato ad arrambicarsi alla rete di protezione.

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L’allarme è arrivato ai soccorsi che hanno raggiunto il luogo e con cautela si sono avvicinati all’uomo. Con pazienza gli operatori sono riusciti a convincere il cittadino che in un secondo momento è stato portato in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

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