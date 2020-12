Tentativi di suicidio in aumento tra i giovani

Tentativi di suicidio in aumento così come il disagio adolescenziale: crescono i numeri dei passaggi in Pronto soccorso di giovani che cercano di togliersi la vita. Come riporta PrimaCanavese.it.

Negli ultimi 10 anni la Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Benedetto Vitiello) ha registrato che i ricoveri per Tentativi Suicidio (TS) sono passati da 7 nel 2009 a 35 nel 2020 nello stesso periodo (2009-2020), nel Day hospital psichiatrico, l’ideazione suicidaria è passata dal 10% all’80% dei pazienti in carico. Nel 2014 è stata aperta all’interno del DH psichiatrico terapeutico una sezione per il post ricovero (nella logica della “stepped care”), in cui il 30-40% dei pazienti ha effettuato ricovero per un tentativo di suicidio.