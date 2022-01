Tir carico di barattoli di pomodoro a fuoco sulla A32: autostrada chiusa

Tir a fuoco sulla Torino-Bardonecchia nella mattinata di giovedì 27 gennaio: autostrada chiusa durante le operazioni di spegnimento.

Tir a fuoco sulla Torino-Bardonecchia

I Vigili del Fuoco del Comando di Torino come riporta Prima Torino sono intervenuti alle 7,15 sulla A32 Torino-Bardonecchia al km 61 in direzione Bardonecchia per un incendio TIR. Il mezzo trasportava barattoli di pomodori.

Autostrada chiusa

Sul posto la squadra 91 di Susa, quella volontaria di Borgone e l’autobotte di Susa oltre che la polizia stradale e il personale della viabilità SITAF. L’autostrada è stata chiusa durante le operazioni di spegnimento.

Il mezzo è andato completamente distrutto. Cause in via di accertamento.