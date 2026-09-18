Tir sfonda guard rail e rimane sospeso nel vuoto sopra l’autostrada A4. Paura ieri, giovedì 17 settembre, nel Milanese.

Tir sfonda guard rail: autista illeso

Il trattore stradale è rimasto fuori dalla carreggiata a circa cinque metri d’altezza sopra l’autostrada A4: quattro mezzi dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero.

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Una scena da brividi si sono trovati davanti i soccorritori ieri mattina, giovedì 17 settembre, prima dell’alba, all’altezza della rotatoria di Cascina Merlata. Intorno alle 5 un autoarticolato ha sfondato il guardrail in curva, finendo con la motrice sospesa nel vuoto, a circa cinque metri d’altezza, sopra l’autostrada A4 Torino-Trieste.

Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è uscito dalla traiettoria proprio in corrispondenza della curva. Dopo aver abbattuto il guardrail, l’intera parte anteriore è rimasta oltre il bordo della carreggiata, mentre il resto del mezzo è rimasto sulla strada, facendo da contrappeso e impedendo al mezzo di precipitare. Una situazione estremamente delicata che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati per ore nelle complesse operazioni necessarie a mettere in sicurezza il mezzo e procedere successivamente al suo recupero.

Da chiarire la dinamica

L’autista, fortunatamente, è rimasto illeso ed è stato tratto in salvo dai soccorritori. Restano invece da chiarire le cause dell’incidente. Sulla dinamica stanno effettuando gli accertamenti la Polizia stradale e la Polizia locale.

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