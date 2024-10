Traffico in tilt per il passaggio della Gran Piemonte. LE FOTO

Traffico in tilt per il passaggio della Gran Piemonte. Numerosi conducenti imbufaliti, c’è chi è rimasto fermo anche più di un’ora.

Traffico in tilt per il passaggio della Gran Piemonte

C’è chi ha dovuto stare fermo ad attendere anche più di un’ora. Con code più o meno lunghe di veicoli incolonnati in attesa del passaggio della gara. Non è stato indolore il passaggio della Gran Piemonte di cilismo in Valsesia. Erano prevedibili e previsti disagi al traffico, ma stando alle prime segnalazioni la realtà ha superato in peggio ogni previsione.

La zona che è apparsa in assoluto quella messa peggio è stata la circonvallazione tra Grignasco e Romagnano, con prosecuzione verso il Piano Rosa o la zona della Mauletta. Qui ci sono automobilisti rimasti fermi anche un’ora e venti in attesa di vedere transitare un ciclista.

