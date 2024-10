Oggi la Gran Piemonte in Valsesia, malumori per le strade chiuse. Attesa per la gara ciclistica, ma anche disagi per chi deve muoversi in auto nel primo pomeriggio.

Oggi la Gran Piemonte in Valsesia, malumori per le strade chiuse

Si corre oggi, giovedì 10 ottobre, la Gran Piemonte, gara ciclistica storica che partirà da Valdengo nel Biellese per raggiungere Borgomanero passando in tutta la media Valsesia. Per ben due volte il territorio valsesiano sarà toccato. Fioccano quindi le ordinanze di chiusura delle strade e inevitabile anche qualche disagio nella circolazione, visto che le vie rimarranno chiuse almeno mezz’ora prima del passaggio della corsa.

Gli orari della corsa

Partenza alle 12.15 da Valdengo, quindi transito a Biella, Candelo, Vigliano, Cossato, per poi passare alla provincia di Vercelli. Il gruppo dovrebbe transitare a Rovasenda intorno alle 13.02, quindi toccherà Ghislarengo, sbucherà nel Novarese a Carpignano alle 13.14, da qui si dirigerà verso Vicolungo, Proh, Cavaglio d’Agogna, Cureggio, alle 14.08 sarà a Romagnano.

Poi percorrerà la provinciale 299 della Valsesia toccando Serravalle Sesia alle 14.23, quindi Isolella, Quarona alle 14.34, Varallo dove affronterà il passo della Colma intorno alle 15, i ciclisti sbucheranno a Gozzano per poi scendere a San Maurizio d’Opaglio e Pogno.

Quindi torneranno in Valsesia attraverso la Cremosina che affronteranno intorno alle 15.25, poi Valduggia, saranno a Borgosesia alle 15.35, poi ancora Grignasco dove svolteranno per la Traversagna, sbucheranno a Maggiora e arriveranno a Borgomanero per le 16.17.

Le strede chiuse con almeno mezz’ora di anticipo

Le strade saranno chiuse almeno mezz’ora prima del passaggio della carovana. Per poi essere riaperte al passaggio dell’auto di fine corsa. Per esempio, a Quarona divieto di circolazione e di sosta dalle 14 alle 15.15 in regione Gibellino e in corso Rolandi. A Grignasco per raggiungere l’ imbocco della Traversagna i ciclisti passeranno dalla strada provinciale per imboccare Via della Madonna alla rotonda del cimitero e attraversare poi le frazioni del Torchio e di Sagliaschi. Le vie laterali saranno chiuse.

E sui social non manca qualche polemica tenuto conto che l’orario di passaggio corrisponde in alcuni casi con l’uscita degli alunni da scuola, per non parlare delle quotidiane esigenze di lavoro. «I nonni possono andare a mangiare un panino o una pizza coi nipoti per quell’oretta che devono aspettare…» è uno dei commenti letti in questi giorni. Bisognerà quindi organizzarsi con gli spostamenti.

Qualche dato

La Gran Piemonte una delle gare storiche del ciclismo italiano, giunta quest’anno all’edizione numero 108. Organizzata da Rcs Sport, rappresenta l’ultima tappa di avvicinamento all’ultima classica della stagione, vale a dire il “Giro di Lombardia”. Ben 24 le squadre ai nastri di partenza, 15 delle quali appartenenti al World Tour, vale a dire i big. Il percorso si snoderà lungo 182 chilometri, con partenza da Valdengo e arrivo a Borgomanero.

