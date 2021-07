Tragedia in Valsesia: muore precipitando con l’auto in un dirupo. Incidente a Rassa lungo la strada provinciale.

Tragedia in Valsesia: muore precipitando con l’auto in un dirupo

Un cinquantenne perde la vita in un incidente in alta Valsesia. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 luglio, alle 11.50 circa i vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti a Rassa sulla provinciale 82. Una Suzuki Gran Vitara è precipitata lungo un dirupo: nulla da fare per il conducente.

Sul posto elisoccorso 118, soccorso alpino e carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e a tagliare le lamiere per riuscire a estrarre la vittima dall’abitacolo. Cause dell’incidente da accertare. Sul posto i carabinieri hanno atteso il medico legale e per accertamenti di loro competenza.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE