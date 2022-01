Tragedia sulle piste da sci: poliziotta muore a 56 anni per un malore. La donna era in pista, ha sbandato e si è accasciata sulla neve.

Tragedia sulle piste da sci: poliziotta muore a 56 anni per un malore

Un ispettore superiore della polizia di Stato è morta improvvisamente all’età di 56 anni a seguito di un malore improvviso che l’ha colta sulle piste da sci di Limone Piemonte. Si tratta di Rossana Vizio.

Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto in una zona esterna alle piste della Riserva Bianca. Stava sciando, ed è finita fuori posta a seguito del malore. Vani i soccorsi tentati dai colleghi del Soccorso alpino e della stessa polizia di Stato.

LEGGI ANCHE: Malore sulla pista da fondo: muore ingegnere di 61 anni

Era una stretta collaboratrice del questore di Cuneo

Come riporta Prima Cuneo, Rossana Vizio era uno dei più stretti collaboratori del questore di Cuneo, essendo in servizio presso l’Ufficio di gabinetto della Questura. La sua tragica scomparsa lascia un incolmabile vuoto in tutti i colleghi che l’hanno conosciuta, per le sue doti e qualità personali e professionali.