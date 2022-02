Travolto da una valanga sui monti del Vallese

Tragedia sabato mattina nella valle di Goms, nel canton Vallese in Svizzera. Uno sciatore è stato travolto da una valanga, la vittima è Piercarlo Cesati, aveva 68 anni. E’ stato travolto da una valanga e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Ferito in modo serio un altro componente del gruppo, illesi gli altri due.