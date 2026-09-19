CronacaSessera, Trivero, Mosso
Trovato con la droga in mano a Brusnengo. Arrestato
Si tratta di un 28enne residente in Valsessera. In casa trovati altri stupefacenti e un bilancino.
Trovato con la droga in mano a Brusnengo. Arrestato. Nella serata del 17 settembre, a Brusnengo, i Carabinieri della Stazione di Masserano hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente in Valsessera, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Trovato con la droga in mano a Brusnengo
L’attività ha avuto origine nell’ambito di un servizio preventivo di controllo del territorio svolto lungo la Strada Provinciale 318 e finalizzato, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso del servizio, nei pressi di un pubblico esercizio, i militari hanno proceduto al controllo del giovane. Il suo atteggiamento ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, che hanno consentito di acquisire elementi tali da procedere alla perquisizione personale e del veicolo in uso. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un involucro in plastica contenente circa 50 grammi di cocaina.
La perquisizione
La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del 28enne, dove i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Anche il veicolo utilizzato dall’uomo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.
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