Trovato un corpo senza vita nel fiume: si tratta di una donna. È accaduto ad Ivrea.

Trovato un corpo senza vita nella Dora Baltea

La salma è stata recuperata nella serata di venerdì 20 settembre nelle acque della Dora Baltea a Ivrea. Si tratterebbe di una donna tra i 60 e 70 anni. Non è escluso che le acque del fiume lo abbiano trascinato da altri Comuni fino a Ivrea.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti della Polizia per identificare il corpo. Per il recupero sono intervenuti i Vigili del fuoco.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti dopo aver notato il corpo nelle acque, all’altezza del Lugo Dora.

