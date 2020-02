Turista derubato a Borgosesia: denunciato uomo di Grignasco. Un furto avvenuto vicino a un bar viene ripreso dalle telecamere.

Turista derubato a Borgosesia: denunciato uomo di Grignasco

I carabinieri di Borgosesia hanno denunciato per furto un 38enne di Grignasco. La vittima, un 53nne di Torino, l’altro giorno si trovava a Borgosesia per turismo. Entrato in un bar, aveva lasciato incustodito per pochi istanti il suo zainetto. Subito si era accorto della sparizione, ma non aveva avuto modo di notare chi l’avesse rubato.

Il colpo in diretta sulle telecamere

Ha sporto denuncia ai carabinieri, che si sono attivati ed attraverso la visione delle immagini di alcune telecamere posizionate nei pressi del bar, potevano osservare la presenza di un soggetto che si allontanava velocemente tenendo in spalla lo zainetto appena rubato. Gli investigatori riconoscevano la persona che già in passato era stata deferita per reati simili. Nella successiva perquisizione domiciliare, i militaru rinvenivano lo zainetto nonché le 4 tessere bancomat e carte di credito e parte del denaro asportato che veniva restituito alla vittima.

La denuncia

Il 38enne di Grignasco veniva deferito per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Vercelli e contestualmente nei suoi riguardi veniva avanzata alla Questura una proposta di foglio di via obbligatorio da quel Comune per la durata di tre anni, per evitare che possa ritornare in futuro e commettere altri delitti.