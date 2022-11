Turista di Singapore si infortuna scendendo dal Monte Tovo. Si è concluso ieri sera intorno alle 23 nella zona di Oropa.

Turista di Singapore

La chiamata di emergenza è stata lanciata dal suo compagno di escursione intorno alle 18.30 al gestore del Rifugio Rosazza che, essendo da poco sceso dalla struttura, ha attivato la locale stazione del Soccorso Alpino ed è ritornato in quota per cercare i due escursionisti. Nel frattempo anche i soccorritori sono partiti a piedi da Oropa unendosi al gestore del rifugio nella ricerca dei malcapitati che, per trovare campo telefonico, erano stati costretti a salire verso il lago del Mucrone per effettuare la chiamata di emergenza.

Le ferite dell’uomo

L’infortunato aveva riportato una distorsione alla caviglia in discesa dal Monte Tovo, ulteriormente aggravata dopo aver a lungo camminato per effettuare la chiamata di emergenza. Quando i soccorritori lo hanno trovato aveva un principio di ipotermia e non era in grado di camminare, per cui è stato stabilizzato e caricato su una barella ricoverata presso la stazione a monte delle funivie in un locale messo a disposizione della Fondazione Funivie di Oropa.

I soccorsi dalla cima a valle

Infine, l’intera comitiva è scesa a valle a piedi trasportando la barella con l’infortunato fino alla strada carrozzabile sopra Oropa dove l’infortunato è stato caricato sull’autoambulanza per l’ospedalizzazione.