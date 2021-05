Valdilana in lutto per Pietro Capizzi. Aveva 63 anni

Valdilana in lutto per Pietro Capizzi. L’uomo è mancato all’ospedale di Ponderano.

Valdilana in lutto per Pietro Capizzi

La comunità di Valdilana, e in particolare quella di Mosso, in lutto per la morte di Pietro Capizzi. Aveva solo 63 anni. L’uomo è mancato all’ospedale di Ponderano.

Il funerale si è svolto questo pomeriggio, giovedì 27 maggio, nella chiesa parrocchiale di Mosso. Lascia nel dolore più profondo le sorelle Giuseppina, Concetta e Carmela e la figlia Nicole.

Nell’epigrafe due ringraziamenti speciali

Nell’epigrafe la famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare all’amico fraterno Massimo Casanova e alla signora Elena che l’ha amorevolmente accudito.

