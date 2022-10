Varallo chiude la storica edicola sul ponte Antonini. Il “grazie” del sindaco a Stefano Sagliaschi nell’ultimo giorno di lavoro.

Varallo chiude la storica edicola sul ponte Antonini

Ha chiuso i battenti ieri, sabato 15 ottobre, la storica edicola del ponte Antonini di Varallo. Dopo 27 anni di attività Stefano Sagliaschi ha deciso di cambiare lavoro e lasciare l’amata rivendita di giornali che per tutti gli abitanti di Varallo Vecchio è stato un vero e proprio punto di riferimento.

Da sottolineare che la rivendita è attiva da parecchio tempo prima che la rilevasse l’attuale gestore.

Attività avviata da Giorgio Regaldi

«L’attività – conferma lo stesso Sagliaschi – è stata avviata da Giorgio Regaldi che l’ha gestita per molti anni. Io ho sempre avuto una vera e propria passione per la lettura e fin da piccolo la frequentavo per acquistare i fumetti e poi i quotidiani. Quando c’è stata l’occasione, ho deciso che avrei portato avanti questa attività.

È un lavoro che mi ha dato molto e che mi è piaciuto molto così come a mia moglie Dana che mi ha affiancato per molti anni. Purtroppo la gente utilizza sempre di più il web per le notizie e le ricerche e il lavoro è calato».

Impegno da 13 ore al giorno

«Si lavora ancora molto bene – aggiunge Sagliaschi – ma lo sforzo per portare avanti l’attività da solo è molto grande. Lavoro più di 13 ore al giorno tutti i giorni, a esclusione della domenica dove sono in edicola solo mezza giornata, e purtroppo in questo modo si perdono molte delle cose belle della vita e ora me ne sono reso conto. In passato i guadagni giustificavano la presenza di due persone oggi non più».

LEGGI ANCHE: Varallo, addio alla storica edicolante della Collegiata

Ieri la visita del sindaco Pietro Bondetti

Nell’ultimo giorno di lavoro, l’edicola è stata visitata dal sindaco Pietro Bondetti, che a nome di tutta la cittadinanza ha ringraziato Sagliaschi per essere stato tra i punti di riferimento della zona di Varallo Vecchio per tanti anni.

«Voglio ringraziare tutti i miei clienti – conclude Sagliaschi – per tutto l’affetto dimostrato in questi giorni, per me è sempre stato molto di più che un semplice lavoro».