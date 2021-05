Vitella “rapita” e sgozzata sulla ciclabile. Un gesto incredibilmente crudele nei confronti di un animale indifeso.

Un episodio incredibile avvenuto qualche giorno fa in via Redipuglia a Settimo Torinese. Tutto è accaduto tra l’interno della cascina Bellotto, al civico 19, e una staccionata a circa venti metri dall’ingresso dell’azienda. Come riporta Prima Settimo, ignoti si sono introdotti all’interno del cortile dell’azienda e sono riusciti a “rapire” una vitellina di appena sei mesi dal recinto dove si trovava insieme agli altri animali di proprietà di Anna Maria Gilardi, 75 anni, titolare.

Il povero animale legato e sgozzato

L’hanno trascinata fuori e dopo averla legata a una staccionata della ciclabile che porta fino al Parco Fluviale del Po l’hanno prima sgozzata e poi cercato di sezionarla nel tentativo di macellarla sul posto.

Quello a Settimo è stato gesto portato avanti senza nessuna pietà. Senza curarsi di nulla. Arrivando fino a sezionarla nella parte posteriore, probabilmente per un maldestro tentativo di macellarla sul posto. Ma qualcosa deve averli disturbati e gli aguzzini non sono riusciti a portare a termine il proprio compito.

Qualcuno rideva

Anna Maria Gilardi non fa altro che pensare a quanto sarebbe potuto accadere.

“Ho chiamato subito mio figlio, non mi piace uscire nel prato di notte da sola. Quando è arrivato mio nipote abbiamo sentito delle persone ridere lungo la ciclabile e visto due soggetti allontanarsi in bicicletta. Forse erano i “pali” della banda. Sono dispiaciuta, non so che altro dire”.

Intanto è stata presentata regolare denuncia ai carabinieri della Tenenza di Settimo ed è stato informato il servizio veterinario dell’Asl.