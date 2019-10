“Tra Menzogna & Verità”, ciò che non ci dicono di scienza, economia e salute

Sappiamo proprio tutto? O qualcosa ci viene nascosto? E, se così, perché? C’è un modo per capire? C’è un modo per uscirne? Ci sono notizie che difficilmente vengono riprese dai grandi organi d’informazione, ma che interessano sempre più persone. Ci sono aspetti legati a grandi temi come la salute, l’energia e l’economia, che spesso vengono taciuti. Per questo motivo il 13 ottobre a Biella si terrà la conferenza “Tra Menzogna & Verità”, una giornata dedicata alla divulgazione di ciò che troppo spesso rimane “non detto”.

Perché l’evento “Menzogna & Verità”

Gli organizzatori dell’iniziativa – Francesca Ghioldi, Andrea Pilati, Giuliano Caropreso e Armando Raccone – sono un gruppo di privati cittadini, che si autofinanziano. I classici “quattro amici al bar” che chiacchierando tra loro hanno deciso di fare chiarezza nella confusione e disinformazione che stiamo vivendo. “Le correlazioni scientifiche esistenti tra i vari rami della fisica, della musica e dell’economia, col tempo, sono state volutamente frammentate e distanziate. Con la complicità di una informazione privatizzata, nel corso del tempo sono state volutamente mistificate e strumentalizzate. La nostra intenzione è ricucire tutti questi aspetti della conoscenza in un unico filo intrecciato dalla logica scientifica, quindi inconfutabile”. L’obiettivo è quello di stimolare nel pubblico un pensiero critico, “che possa controbilanciare la deriva scientisticamente totalitaria a cui stiamo assistendo passivamente ormai da oltre una decina d’anni e anche più” spiegano gli organizzatori.

Dalla medicina all’economia, dalla musica alla fisica

L’evento sarà accompagnato da un intervento musicale terapeutico condotto a 432 Hertz dai musicisti professionisti Giordano Sandalo e Martina Crepaldi. Sarà analizzata la connessione tra vibrazioni musicali, stati d’animo e reazioni cellulari del nostro corpo. In campo medico, ci saranno il Dott. Pier Mario Biava, professionista dell’epigenetica e il Dott. Gian Luca Ghisolfi diretto collaboratore del Dott. Giuseppe Di Bella (il quale interverrà in video conferenza ). Nel campo dell’informazione ci sarà il giornalista Maurizio Blondet e in video conferenza il documentarista Massimo Mazzucco. Per la fisica ci sarà il Prof. Francesco Celani, che ha avuto il merito di sviluppare e ottenere le prove sulla fusione nucleare fredda. A conclusione dell’evento è previsto un focus economico-finanziario con l’avvocato Sabrina Macciò esperta in diritto bancario, finanziario, fallimentare, tutela dei consumatori e recupero crediti.

Come partecipare

La manifestazione si terrà nella sala “Lamarmora” dell’Agorà Palace Hotel di Biella in via Alfonso Lamarmora, 13A. Si comincia alle 9.30 e gli interventi dei relatori si susseguiranno fino alle 18 circa. Il programma completo è disponibile sul sito traterraecielo.live da dove è possibile anche prenotare l’ingresso. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a terraecielo@email.it.

Durante tutto l’evento un’esposizione di quadri di due artisti locali del Biellese, Simonetta Gho e Luigi Sperotto, abbellirà la sala donando un’atmosfera artisticamente positiva alla giornata.