Vacanze Valsesia: oggi alla Capanna Margherita l’estrazione dei 100 fortunati. Più di 15mila persone hanno partecipato al concorso con montepremi da 50mila euro.

Vacanze Valsesia: oggi alla Capanna Margherita l’estrazione dei 100 fortunati

Vengono estratti oggi i cento fortunati che potranno fare le vacanze in Valsesia con un maxi-contributo di 500 euro. E’ il clou dell’operazione “Vacanze in Valsesia”, un’iniziativa avviata da Comuni, enti e privati del territorio per promuovere il territorio. Come è noto, per partecipare all’estrazione bastava iscriversi online sul portale apposito e rispondere a tre semplici domande. Poco più di un pro-forma per poter partecipare all’estrazione. Ed è stato un boom: più di 15mila i partecipanti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero.

C’è anche chi si è iscritto da New York

L’analisi delle iscrizioni dimostra il notevole interesse che l’iniziativa ha suscitato lungo tutto lo stivale, dalla Sicilia (da cui sono pervenute circa 250 partecipazioni) fino al Trentino (oltre 100 partecipanti), passando per la Puglia, la Toscana, la Campania che superano di parecchio i 300. Tanti partecipanti anche dall’Emilia Romagna, dal Veneto, dal Lazio e dalla Liguria, che si attestano intorno ai 500 iscritti. Intorno al centinaio coloro che hanno partecipato dall’Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Umbria. Superano il centinaio coloro che hanno tentato la fortuna dalla Francia e da altri Paesi d’Europa, tra cui la Svezia e l’Inghilterra. E c’è anche chi si è iscritto da New York.

Oltre ogni attesa

Molta soddisfazione, tra gli organizzatori, per le iscrizioni provenienti da città molto lontane: «Pur consapevoli del “cammino” che la nostra iniziativa stava facendo, in termini di condivisioni e popolarità, è stato emozionante scoprire partecipanti da città a km di distanza da noi – spiega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia – come Napoli, Perugia, Palermo, Catania, Venezia e tante altre città d’Italia. Questo vuol dire che la Valsesia suscita interesse, con le sue montagne incontaminate e una proposta che abbina natura-arte e sport, ma ci conferma anche che la nostra proposta ha colto nel segno, dando una risposta ai tanti italiani vogliono andare in vacanza, e non hanno trovato la risposta ai loro bisogni nel bonus governativo, tanto farraginoso nei meccanismi quanto inefficace dal punto di vista del sostegno economico. Noi diamo soldi veri, e la gente lo ha capito».

Oggi l’estrazione a 4554 metri

Oggi, come accennato, si sarà chi sono i 100 fortunati che verranno sorteggiati nell’estrazione più alta d’Europa, ai 4554 metri della Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa. La delegazione che si occuperà del sorteggio è salita al rifugio già ieri mattina: «Siamo in tre – spiega il sindaco di Alagna, Roberto Veggi, che come pubblico ufficiale avrà anche la funzione di notaio – insieme a me ci sono il consigliere regionale Angelo Dago e il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta. Siamo accompagnati da Matteo Bernasconi, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza».

Il sorteggio è fissato per oggi alle 9: «Tutti i biglietti corrispondenti ai partecipanti saranno inseriti nell’urna trasparente utilizzata per la lotteria del Carnevale di Alagna Riva – spiega Francesco Pietrasanta, che si è occupato di organizzare i dettagli dell’operazione – quindi verranno estratti i 100 biglietti vincenti e comunicheremo ai vincitori l’avvenuto sorteggio».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE