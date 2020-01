Auto usate, a Vercelli si fanno i migliori affari

Auto usate Piemonte: a Vercelli si fanno i migliori affari. Costo medio del 2019 in provincia solo 10.255 euro, Biella la più cara con 16.440 euro.

Come riporta l’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) ai piemontesi piace comprare auto usate. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI Il dato regionale delle vendite nel 2019 è infatti salito del + 1,2%, più del doppio della media nazionale che è di un +0,5%. In tutto ci sono stati 238.983 passaggi di proprietà. Un dato che posiziona la regione al 6° posto in Italia per numerosità, scende all’ottavo, invece se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 652,7 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La provincia più conveniente è la nostra

La provincia di Vercelli vanta un interessante record, è infatti la zona del Piemonte dove si spende di meno, con un prezzo d’acquisto medio di 10.255 euro. La classifica è guidata da Biella, la più cara, con un prezzo medio di 16.440 euro, a seguire: Novara (€ 13.455), Cuneo (€ 13.415), Asti (€ 13.155), Alessandria (€ 12.370), Torino (€ 12.285), Verbano-Cusio-Ossola (€ 10.275). I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 26.935) o ibride (€ 24.795).