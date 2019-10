Dietista in azienda, il nuovo servizio di sei società del Novarese

Dietista in azienda a disposizione dei dipendenti e per fornire consulenza sui menù delle mense e attività di counseling individuale in tema di nutrizione e benessere psicofisico.

Dietista in azienda

E’ quanto prevede il progetto sperimentale attivato nelle scorse settimane dalla rete Whp (“Workplace Health Promotion” – promozione della salute nei luoghi di lavoro), che riunisce Confindustria Novara Vercelli Valsesia, il Servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asl di Novara, la sezione novarese della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e alcune importanti aziende del territorio in iniziative volte a contribuire a prevenire le malattie croniche promuovendo cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro che li facciano diventare ambienti favorevoli all’adozione di stili di vita salutari. Il progetto ha preso il via nel settembre 2019 e durerà fino a fine anno, coinvolgendo centinaia di persone, grazie a un accordo che vede per la prima volta direttamente coinvolta anche l’Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) “Maggiore della Carità” di Novara, attraverso la Struttura complessa di Scienza dell’alimentazione e dietetica diretta dal dott. Sergio Riso. Ad essere coinvolte: Alpiq Novel, Birla Carbon, Clariant prodotti, Esseco, Kimberly Clark, Memc Electronic Materials, Novamont e Sambonet Paderno Industrie con oltre 1.700 dipendenti complessivi.