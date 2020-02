Offerte lavoro: opportunità anche a Borgosesia e area Varallo-Pray. Le novità del Centro per l’impiego: c’è bisogno di personale anche per i vigili del fuoco.

Offerte lavoro: opportunità anche a Borgosesia e area tra e Varallo e Pray

Ecco le nuove offerte di lavoro del Centro impiego di Vercelli. Da segnalare una grande richiesta di operatori per i vigili del fuoco e le selezioni per Amazon. Ma ci sono occasioni anche a Borgosesia e Pray.

RECRUITMENT DAY 14 FEBBRAIO 2020 – AMAZON – MANPOWER

Amazon cerca nuovi addetti con il Recruitment Day di San Valentino. L’evento è previsto il 14 febbraio 2020 presso il Centro per l’Impiego di Vercelli di Via f.lli Laviny 67 – ore 9.30 in collaborazione con MANPOWER VERCELLI.

Si ricercano addetti al magazzino.

Per iscriversi: https://manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-di-magazzino-amzon—vercelli/204804566

TIROCINANTE BARISTA

Mansioni: barista e servizio ai tavoli.

Requisiti: diploma scuola secondaria di secondo grado; iscrizione garanzia giovani.

Sede di lavoro: Borgosesia.

Tipologia di inserimento: tirocinio dal lunedì al sabato. Full time. Euro 700 mensili. Tre mesi con possibilità di proroga.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero offerta 93385, possono inviare il CV a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

IMBIANCHINO

Mansioni: preparazione cantiere ed eventuale aiuto alla sua tinteggiatura

Requisiti: preferibile esperienza lavorativa nella mansione

Sede di Lavoro: Vercelli

Modalità d’inserimento: tirocinio durata 3 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi full time dal lunedì al venerdì 8.15/12.15 – 13.30/17.00

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 13352

ADDETTA/O PULIZIE

Mansioni: Addetta/o alle pulizie civili e industriali.

Requisiti: Gradita esperienza nelle mansioni. Automunita/o.

Sede di lavoro: zona da Varallo a Pray Biellese.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato 12 mesi con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time 20/25 ore settimanali dal lunedì al sabato.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero offerta 93370, possono inviare il CV a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

APPRENDISTA SU IMPIANTI RV 220V AUTOCARAVAN

Mansioni: montaggio accessori su autocaravan, lavaggio esterno veicoli, preparazione autocaravan per noleggio e vendita

Requisiti: patente B – automunito, età 18/29 anni

Sede di Lavoro: vicinanze Vercelli

Modalità d’inserimento: contratto di apprendistato full time 8.30/12.00 – 14.00/18.30

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: valsesia.pezzana@gmail.com

OPERATORE SERVIZI AMBIENTALI/AUTISTA PAT. E

Mansioni: autista manovratore – pat E, cqc – full time – disponibilita’ a trasferte e al lavoro durante sabato, domenica e festività per il servizio di reperibilità interna.

Requisiti: categoria protetta ART. 18 LEGGE 68/99.

Sede di lavoro: Aosta e spostamenti presso sedi o cantieri presenti sul territorio nord ovest (Piemonte- Lombardia-Liguria-Valle D’Aosta).

Tipologia d’inserimento: contratto da definire in sede di colloquio.

Modalità di candidatura: inviare cv alla seguente mail opollone@agenziapiemontelavoro.it

SELEZIONE DI 21 OPERATORI PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di 21 Operatori del ruolo di operatori e assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti presso la Direzione Regionale VV.F. di Torino ed i Comandi Provinciali aventi sede nella Regione Piemonte, di Torino, Alessandria, Vercelli, Verbania, Cuneo, Novara, Biella (D.M. n. 550 del 15/11/2019).

CENTRO IMPIEGO VERCELLI ADESIONI IL 06 FEBBRAIO 2020 DALLE 9.00 ALLE 12.00

E’ possibile visionare e scaricare la documentazione sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro al seguente link: www.agenziapiemontelavoro.it CLICCA QUI PER ACCEDRE AL BANDO