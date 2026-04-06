Un 41enne di Borgomanero morto in un incidente nel Cusio. La sua vettura si è ribaltata lungo la la statale 229 del lago d’Orta.

Un 41enne di Borgomanero morto in un incidente nel Cusio

Tragedia sulle strade del Cusio nel giorno di Pasqua: ieri, domenica 5 aprile, un uomo di 41 anni, residente a Borgomanero, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto lungo la statale 229 del Lago d’Orta. La vittima è Marco Pinna, morto sul colpo dopo il violento ribaltamento dell’auto su cui stava viaggiando.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, nel tratto compreso tra Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Verbania, il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo per capovolgersi.

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Ferito un altro passeggero

A bordo dell’auto si trovava anche un altro passeggero, un uomo di circa trent’anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale con un codice di media gravità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità: lungo il tratto interessato si è resa necessaria la chiusura temporanea della statale 229 in entrambe le direzioni, tra il chilometro 55,500 e il 60,100, nel territorio di Casale Corte Cerro. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Anas per la messa in sicurezza e la gestione della circolazione. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto d’archivio

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