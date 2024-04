A Rovasenda sagra di primavera dedicata a trattori, sapori e saperi. Domenica saranno a disposizione vari punti ristoro dove gustare le specialità del territorio, ma anche laboratori per i più piccoli.

Domenica 21 aprile torna in scena a Rovasenda la “Sagra dei trattori, dei sapori… e dei saperi”, giunta alla seconda edizione. Il borgo della baraggia ha intrapreso un deciso lavoro di promozione del territorio finalizzato al ripopolamento, allo sviluppo delle proprie aziende , ma anche di nuove economie ed allo sviluppo del turismo sostenibile.

E gli eventi sono sicuramente strumenti leva importanti per far conoscere un borgo, un territorio, una destinazione, unitamente alle sue eccellenze storiche, architettoniche, enogastronomiche.

Un percorso di partecipazione

L’amministrazione comunale sceglie di agire attraverso il processo partecipativo, coinvolgendo direttamente l’intera comunità, chiamandola a essere protagonista dello sviluppo territoriale immaginato. Così anche una semplice sagra diventa un momento in cui la comunità, insieme alla pubblica amministrazione che ne ha sollecitato l’organizzazione, collabora per il territorio e per la sua crescita.

Quest’ anno ben cinque produttori agricoli faranno degustare il loro riso alla sagra di primavera: quattro di Rovasenda e uno di Ghislarengo, perché la collaborazione vincente supera i confini amministrativi. Risotto per tutti i gusti dalle 12 in piazza Castello. Ai produttori si unirà la Pro loco di Rovasenda, perché se il sole splenderà, sono attesi veramente tantissimi visitatori.

Il ristoro sotto l’antica torre

Tutte le associazioni locali poi (associazione calcio, Pro loco e oratorio) insieme cureranno un punto ristoro sotto la Torre millenaria, presso l’area pic-nic, proprio nella zona in cui i veri protagonisti, i trattori antichi, saranno schierati.

«Avrete la possibilità di ammirare in miniatura anche tutto il processo di lavorazione del riso, visitare una mostra di modellini di mezzi agricoli, all’ interno delle sale del Castello, aperte per l’ occasione – spiegano i promotori -. Nel centro storico troverete inoltre un’ ampia selezione di prodotti locali eccellenti, non solo riso quindi, ma del buon vino, il miele, ottimi formaggi… e molto molto altro. Prodotti che non solo sono ottimi, ma che raccontano il nostro territorio, la nostra cultura, i nostri saperi…

Tutta la giornata sarà rallegrata dai coccodè delle galline esposte, cavalli pony per la gioia dei bambini che potranno cavalcarli, tanta musica country con animazione. E per i più coraggiosi a disposizione toro meccanico, con tanto di rodeo e premio per il cow boy più forte della giornata».

Iniziative anche per i bambini

Una giornata davvero ricca di attrazioni per tutti, anche per i più piccoli che saranno animati dall oratorio con i giochi di una volta. E a conclusione non mancherà la “merenda sinoira” , l’apericena più antico del mondo a cura della pro loco.

«Vi aspettiamo quindi per vivere il ritmo sano di un piccolo borgo di baraggia, una giornata di primavera dove i cinque sensi saranno risvegliati. Gli occhi per la bellezza che vedrete, l’ olfatto per i profumi della terra che si respirano, l’ udito per la musica e per il bel rumore che fa una Comunità gioiosa, il gusto perché davvero ciò che potrete degustare i gusti li accontenta davvero tutti, e il tatto …..come relazione con gli altri e come curiosità di “toccare con mano” quel qualcosa in più, che rende speciale vivere in questi angoli di terra», sottolineano i promotori.

