Abbagliato dal sole tampona un furgone: centauro muore a 52 anni. Nonostante un lungo tentativo di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima.

Stava rincasando nel tardo pomeriggio quando, per motivi ancora da accertare, con la sua moto Yamaha si è scontrato contro un furgone Ducato, tamponandolo. Purtroppo l’impatto per Francesco Casillo, 52 anni, originario di Pino Torinese, è stato fatale. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’incidente è avvenuto l’altra sera sulla strada provinciale 120 che in un tratto di strada che rientra nel territorio di Chieri. L’impatto è avvenuto all’altezza dello stabilimento della Ds Smith.

Abbagliato dal sole del tramonto

E’ stato il cobnducente del furgone a dare per primo l’allarme. Nonostante un lungo tentativo di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Non si esclude che il motociclista non si sia accorto del furgone che rallentava in quanto abbagliato dal sole al tramonto.

